Nuova versione alpha per Lawnchair: migliora il widget At a Glance

Lawnchair è uno dei launcher alternativi più apprezzati su Android: l'app si basa sul codice open source di Launcher3, utilizzato anche dai Pixel, e offre tantissime opzioni di personalizzazione, rimanendo comunque fedele all'esperienza Android sugli smartphone di Google. Da poco, è disponibile una nuova versione alpha di Lawnchair, che si concentra soprattutto sul miglioramento del widget At a Glance.

In questa versione 12.1.0 Alpha del launcher, il widget At a Glance è stato rinnovato per ricordare quello di Google: adesso il widget mostra informazioni sul meteo, eventi imminenti, informazioni sullo stato della batteria e la canzone attualmente in riproduzione. A differenza di quello di BigG, manca ancora l'integrazione con i dati del fitness, con la funzione Bedtime e con gli avvisi dei terremoti.