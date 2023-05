Alla ricerca di un editor video gratis? Ecco uno dei migliori

Al giorno d'oggi il Play Store ci offre davvero tantissime alternative in termini di app per dispositivi Android. Troviamo infatti app per la personalizzazione, altre per gestire diversi aspetti del nostro quotidiane e tante altre per l'ambito che riguarda la fotografia.

Gli editor video rientrano tra le app maggiormente ricercate dagli utenti, e non è semplice trovare un'app che permetta di effettuare personalizzazioni e modifiche ai propri video direttamente dal proprio telefono in maniera accurata. Negli ultimi giorni abbiamo provato GlitchCam, un'app interessante disponibile anche in versione gratuita.