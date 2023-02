Ghiotto aggiornamento per Vivaldi: YouTube in background e tanto altro

Il mondo degli smartphone Android è noto anche per la buona gamma di alternative che si hanno in termini di app. In questo contesto troviamo tante alternative anche per i browser web, proprio in questa guida abbiamo visto tutti i migliori browser proprio per Android.

Canale Telegram Offerte

Segui AndroidWorld su News

Tra quelli più noti e più diffusi troviamo Vivaldi, un browser di terze parti che negli ultimi anni si è fatto un buon nome anche grazie al costante supporto software che ha ricevuto. Proprio Vivaldi nelle ultime ore ha ricevuto un significativo aggiornamento. Andiamo a vedere insieme le novità:

Arriva la possibilità di riprodurre in background i contenuti multimediali da qualsiasi sito, anche YouTube. Una volta avviata la riproduzione con il browser da uno specifico sito, sarà possibile ridurre la scheda e continuare ad ascoltare la riproduzione in corso. La nuova opzione è presente nelle impostazioni di Vivaldi, all'interno della sezione Impostazioni siti -> Pagine web.

i contenuti multimediali da qualsiasi sito, anche YouTube. Una volta avviata la riproduzione con il browser da uno specifico sito, sarà possibile ridurre la scheda e continuare ad ascoltare la riproduzione in corso. La nuova opzione è presente nelle impostazioni di Vivaldi, all'interno della sezione Impostazioni siti -> Pagine web. Arriva la funzionalità per disabilitare la riproduzione automatica dei video quando si apre un sito web.

la dei video quando si apre un sito web. Nuova funzionalità che permette di ridimensionare le singole pagine web di Vivaldi. Una funzionalità simile è disponibile da tempo per i principali browser web su PC.

le singole pagine web di Vivaldi. Una funzionalità simile è disponibile da tempo per i principali browser web su PC. Possibilità di nascondere i promemoria relativi alla sincronizzazione tra le diverse versioni del browser.

relativi alla sincronizzazione tra le diverse versioni del browser. Miglioramenti generali.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti i dispositivi Android.

Qui sotto trovate diversi screenshot delle principali novità introdotte e il pulsante per procedere al download dal Play Store.

Scarica da Play Store