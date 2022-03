Aggiornamento per Shelf di OnePlus: arriva l'integrazione con Spotify

Tramite un post sul forum ufficiale dell'azienda, OnePlus ha infatti annunciato che Shelf adesso include una nuova scheda personalizzata per Spotify, che mostra il titolo del brano in riproduzione, in pulsante per aggiungere like alla canzone e una serie di album e playlist consigliate.

Questa nuova integrazione arriverà presto su tutti i dispositivi OnePlus con OxygenOS 12, ovvero solo OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro per il momento. L'azienda ha incluso questa modifica nella versione beta dell'app Shelf, ma non è chiaro quando questa arriverà anche nella versione stabile dell'app.

