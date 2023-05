Con l'ultimo aggiornamento, Modalità lettura diventa incredibilmente più utile

Successivamente, toccate la voce Audio e attivate il pulsante di fianco alla nuova voce Riproduci in background . Inoltre adesso avrete accesso al lettore multimediale anche dall'area delle notifiche, in modo da interrompere la riproduzione quando volete.

L'opzione è attivabile dalle impostazioni dell'app. Per arrivarci, cliccate sul collegamento di Modalità lettura e selezionate l'icona a forma di ingranaggio in basso a sinistra.

L'ultima versione, identificata con il numero 1.1 e in distribuzione su Google Play, consente non solo di continuare ad ascoltare la lettura di una schermata utilizzando altre app, ma anche di farlo a schermo spento, il che offre un notevole vantaggio rispetto a prima. Finora infatti, spegnendo lo schermo la sintesi vocale si interrompeva immediatamente.

L'app, totalmente gratuita, è dotata di un'interfaccia in stile Material You e di alcune impostazioni che consentono di personalizzare l'aspetto, la voce e la velocità di lettura, e ora sta per ricevere il suo più importante aggiornamento (ecco le migliori app per scrivere appunti ).

In questo modo, la lettura di un contenuto può diventare molto simile all'ascolto di musica o di un podcast, ma se preferite potete sempre disattivare la funzione in ogni momento.

L'aggiornamento, come dicevamo indicato dal numero di versione 1.1, è in fase di distribuzione, ma mentre da app Google Play non ci viene ancora proposto, la versione di Google Play del browser lo indica già disponibile. In ogni caso, dovrebbe arrivarvi a breve, e in caso non vogliate attendere potete sempre scaricarlo da APKMirror.