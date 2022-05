Google Messaggi suggerirà presto quali messaggi contrassegnare come Speciali e tanto altro

Nell'ultima versione beta di Google Messaggi sono stati scovati una serie di riferimenti a nuove funzioni su cui gli sviluppatori starebbero lavorando. Tra queste, così come riferito da "9to5Google", la più interessante riguarda la possibilità di separare le conversazioni personali da quelle lavorative oppure quella che consentirà agli utenti di sfruttare delle risposte rapide per i messaggi in arrivo.

A riguardo, quello che ha sorpreso gli sviluppatori è la pertinenza garantita rispetto al contenuto del messaggio ricevuto. Ad esempio, se un messaggio verrà riconosciuto come importante, il sistema suggerirà all'utente di contrassegnarlo con una stella così da ritrovarlo più facilmente successivamente.