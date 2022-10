Health Connect inizia ad avere senso: arriva la condivisione di dati da Google Fit

L'app è apparsa sul Play Store in anteprima, ma purtroppo non si poteva fare molto, in quanto non c'erano ancora app compatibili da cui ricevere i dati. A poco a poco, però le cose stanno cambiando . In agosto è infatti arrivata la compatibilità con Sleep as Android , che ha aperto la strada per Google Fit ( qui come funziona ), il cui ultimo aggiornamento chiude finalmente il cerchio e rende Health Connect utile.

In basso, troverete un pulsante per attivare la sincronizzazione .

Quando consenti a Fit di leggere un dato da Health Connect, questo viene archiviato nel tuo account Google con gli altri tuoi dati Fit. Fit utilizza questi dati per fornire funzionalità come il monitoraggio della forma fisica e della salute e per fornire consigli e approfondimenti correlati.

In questa pagina, vi verranno mostrate alcune informazioni relative al servizio e all' utilizzo dei vostri dati :

A questo punto avete finito. In Google Fit troverete un collegamento a Health Connect, a cui comunque potrete accedere tramite un tile tra le impostazioni rapide.

Dopo l'aggiornamento del 26 agosto, infatti, non troverete più l'icona Health Connect tra la vostra lista di app e dovrete accedervi tramite impostazioni rapide. Se non lo vedete, abbassate la tendina delle notifiche completamente, premete sull'icona a forma di matita e scorrete tra i tile disponibili finché non vedete Connessione salute. Tenetelo premuto e spostatelo tra le impostazioni rapide attive. Dopodiché, premete la freccia verso sinistra in alto a sinistra per uscire dalle modifiche. Fatto, ora per aprire Health Connect vi basterà abbassare la tendina delle notifiche e premere il pulsante corrispondente.

Ricordiamo che Health Connect consente di accedere ai dati riguardanti

Attività come correre, fare esercizio o dormire

come correre, fare esercizio o dormire Misurazioni sul corpo come peso e tasso metabolico

come peso e tasso metabolico Monitoraggio del ciclo per cicli mestruali e test di ovulazione

per cicli mestruali e test di ovulazione Informazioni nutrizionali come l'assunzione di acqua e i dati sugli alimenti (calorie, zucchero, ecc.)

come l'assunzione di acqua e i dati sugli alimenti (calorie, zucchero, ecc.) Dettagli sul sonno inclusi lunghezza e tipologia

inclusi lunghezza e tipologia Vitali come glicemia, temperatura corporea e livelli di ossigeno nel sangue

Potete controllare le app che hanno accesso a questi dati e lo condividono aprendo Health Connect, cliccando su Dati e accesso e poi sfogliare i dati.

L'aggiornamento 2.89 di Google Fit è in via di distribuzione quindi è possibile che non lo vediate ancora, ma sicuramente nei prossimi giorni vi arriverà. Ora tutti aspettano Fitbit, che in contemporanea con il lancio dei nuovi Pixel Watch ha ottenuto un corposo aggiornamento.