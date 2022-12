Aggiornamento per Google Camera: novità per le macro di Pixel 7 Pro

Sappiamo bene come uno dei fiori all'occhiello di Google nel settore smartphone corrisponda alle performance fotografiche. Questo lo vediamo particolarmente sui suoi ultimi Pixel e grazie all'elaborazione software implementata nella Google Camera.

Nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per la Google Camera, che arriva come un vero e proprio aggiornamento dell'app. Le novità sono dirette principalmente a Pixel 7 Pro e ora vediamo perché.

La nuova versione della Google Camera infatti include una nuova modalità Macro Focus. Questa era già presente in precedenza ma ora la sua posizione nelle impostazioni dell'app è stata aggiornata. Come vedete dagli screenshot in galleria, l'opzione per gestire la modalità Macro Focus ora è localizzata nel menù a discesa accessibile attraverso il collegamento in alto a sinistra dell'interfaccia di scatto.