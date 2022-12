Ora potete aggiornare tutti i moduli di Good Lock con un tocco

Ma cosa sono i moduli ? Come abbiamo detto, Good Lock consente di modificare parti dell'interfaccia in modo molto più profondo rispetto a quello che si può fare con le impostazioni di sistema , e questo è possibile grazie ai moduli, plugin scaricabili dal Galaxy Store deputati alle varie funzioni.

Questi infatti dovevano essere sempre aggiornati uno alla volta, non proprio comodo per chi ne ha installati diversi, ma ora finalmente il gigante coreano ( una selezione dei suoi migliori smartphone ) ha aggiunto un pulsante Aggiorna tutti i plugin che consente di farlo con un solo tocco.

Con l'arrivo della One UI 5 , anche Good Lock , l'app di Samsung ( ecco come funziona Samsung Pay ) che consente di personalizzare diverse sezioni dell'interfaccia utente, ha ricevuto nuove funzioni, ma se c'è un aspetto che non è cambiato è la gestione degli aggiornamenti dei moduli .

Alcuni di questi sono, per esempio,

, che consente a chi usa la tastiera Samsung di creare nuovi layout per lingue diverse, selezionare diverse combinazioni di colori per i tasti e lo sfondo e persino scegliere tra una varietà di effetti e suoni di colore Home Up , che fa apparire le cartelle della schermata iniziale in una piccola finestra anziché aprirle a schermo intero, oppure permette di modificare gli effetti e il colore di sfocatura dello sfondo della cartella a schermo intero.

, che fa apparire le cartelle della schermata iniziale in una piccola finestra anziché aprirle a schermo intero, oppure permette di modificare gli effetti e il colore di sfocatura dello sfondo della cartella a schermo intero. Wonderland, che permette di creare sfondi a più livelli che reagiscono al movimento rilevato dal sensore giroscopico del telefono.

Essendo scaricati dal Galaxy Store, i vari moduli ricevono costantemente aggiornamenti e nuove funzioni, come capitato con la One UI 5, che ha portato:

Un modulo per controllare le impostazioni della fotocamera.

Un modo per condividere facilmente le impostazioni Good Lock

Il problema è che finora ogni modulo doveva essere aggiornato cliccando sul proprio pulsante apposito, singolarmente, il che richiedeva molto tempo oltre a essere poco logico.

Ora finalmente Samsung ha risolto la questione e con l'ultimo aggiornamento di Good Lock, identificato con la versione numero 2.2.4.54, troverete un pulsante Aggiorna tutti i plugin.

Dopo averlo toccato, l'app vi porterà al Galaxy Store e inizierà a scaricare tutti gli aggiornamenti contemporaneamente. L'aggiornamento è in via di distribuzione in questo momento in tutti i Paesi in cui Good Lock è disponibile, una quarantina dopo la recente espansione che ne aggiunti 19 ai precedenti 20.