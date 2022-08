Nuovo aggiornamento per Firefox: arriva l'autocompletamento degli indirizzi

I browser web sono tra gli strumenti più usati in assoluto sugli smartphone. Tra i più popolari troviamo Chrome, Edge e Firefox. Nelle ultime ore sono emerse novità proprio per quest'ultimo.

Mozilla, che da sempre cura la gestione di Firefox, ha infatti appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Firefox su Android. La nuova versione corrisponde alla build 104 e si riferisce al canale stabile di Firefox.

Tra le novità più interessanti introdotte con questo nuovo aggiornamento troviamo l'opzione per impostare gli indirizzi personali per l'autocompletamento nel browser. Questo significa che, una volta impostato l'indirizzo personale, Firefox proporrà il completamento automatico quando riconosce l'attivazione di una cella di testo che richiede l'indirizzo.

La stessa funzionalità è stata introdotta da Google sul suo Chrome per Android almeno da un paio di anni. Oltre a questo, l'aggiornamento di Firefox introduce anche un'opzione per non tenere traccia della cronologia di navigazione, l'eliminazione manuale e completa della cronologia, e correzioni di bug vari minori.

Firefox 104 è in arrivo anche per la versione desktop, ovvero quella dedicata a PC e notebook. In questo caso le novità sono meno rilevanti e concentrate sull'efficienza energetica.

L'aggiornamento di Firefox per Android, come quello della versione desktop, sono attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale. Qui sotto trovate il pulsante diretto per il download dal Play Store.

Scarica da Play Store