L'ultimo aggiornamento di Spotify sta causando vari problemi su Android

Un recente aggiornamento dell'app di Spotify per gli smartphone Android ha causato non pochi problemi, tra cui l'interruzione improvvisa della musica in riproduzione oppure la scomparsa dei controlli.

Sui vari forum, infatti, i possessori di dispositivi Android hanno segnalato i malfunzionamenti, evidenziando anche l'improvvisa scomparsa della barra di riproduzione nella parte inferiore dell'app. In ogni caso, la causa del bug è ancora ignota, nonostante Spotify abbia riconosciuto il problema – che sembrerebbe colpire maggiormente i dispositivi con Android 12 - e ha invitato gli utenti a fornire maggiori dettagli a riguardo.