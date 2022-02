Ora con Messaggi di Google avrete finalmente le reazioni a iMessage in forma di emoji

L'aggiornamento di Novembre non era mai stato reso ufficiale da Google e il suo lancio era stato sporadico, con la maggior parte delle persone che non lo avevano ricevuto, mentre questo sembra essere ufficialmente nel canale beta dell'applicazione Messaggi di Google. Ricordiamo che per vederlo dovete iscrivervi al canale beta e poi aspettare che arrivi l'aggiornamento. Se invece siete sull'ultima versione beta e non vedete le reazioni, dovete andare in Impostazioni> Avanzate e poi attivare "Mostra reazioni iPhone come emoji" (immagine sotto). Un aggiornamento più che dovuto, fateci sapere come vi trovate!