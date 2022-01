Aggiornamenti Google Play System: ora è più semplice conoscere le novità

Da diverso tempo ormai Google ha reso più rapidi e più semplici gli aggiornamenti di sistema per Google Play, i quali includono le periodiche novità di sicurezza per il Play Store e per i servizi Google. Tali update sono possibili tramite aggiornamenti del Play Store, non più dipendenti dagli update di sistema Android.

Nelle ultime ore Google ha semplificato ulteriormente il processo di aggiornamento, pubblicando una pagina di supporto in cui sarà possibile consultare tutte le novità introdotte con gli aggiornamenti Google Play. Gli aggiornamenti vengono distribuiti mensilmente, quello di gennaio 2022 è in corso di distribuzione, con diverse novità che riguardano le opzioni per il Reward Program di Play Pass, miglioramenti per i pagamenti digitali su Play Store e importanti fix per gli strumenti di diagnostica.