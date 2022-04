Gli aggiornamenti delle app Android business saranno immediati

Da diversi anni ormai Google propone una versione Business di Android, adatta per i dispositivi che vengono usati in ambito aziendale e che vengono quindi gestiti da amministratori.

Nelle ultime ore Google ha introdotto una novità che riguarda la velocità di aggiornamento delle app Android sui dispositivi Business. Sarà possibile impostare un aggiornamento immediato delle app appena viene rilasciato dallo sviluppatore. In tal modo, l'aggiornamento verrà installato anche con lo smartphone connesso alla rete dati e non in carica, addirittura anche se l'utente sta usando l'app in questione.