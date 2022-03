Addio a Vanced: i creatori ci spiegano perché

Tramite un post ufficiale sul loro blog, gli sviluppatori a capo del progetto Vanced hanno chiarito alcuni aspetti emersi immediatamente dopo l'annuncio dell'addio al progetto. Nello specifico sono state smentite alcune teorie emerse in rete: la chiusura del progetto Vanced non è legato a vicende di NFT , così come il gruppo di sviluppatori non era preoccupato delle accuse di pirateria o violazioni delle policiy sugli annunci pubblicitari.

Inoltre, gli sviluppatori hanno anche smentito che qualcuno del loro gruppo è russo o ucraino, così come è stato smentito che il loro addio possa essere legato alle recenti vicende della guerra in Ucraina. Gli sviluppatori di Vanced hanno anche chiarito come, dal loro punto di vista, l'app non avesse nulla di illegale eccetto il downloader dei video.

Alla fine è stata anche riferita la reale motivazione della chiusura del progetto Vanced: questa arriva per motivazioni legali, dato che Vanced viola il logo e il marchio dell'app YouTube, e per il quale Google non ha espresso la sua autorizzazione. In questo contesto, a Vanced è stato richiesto di rimuovere tutti i link ai video ospitati originalmente su YouTube.

Possiamo aspettarci un ritorno di Vanced? Assolutamente no, almeno stando a quanto appena riferito dai loro creatori. Anche perché hanno riferito che il codice sorgente non verrà in alcun modo condiviso, nemmeno in futuro, perché tale azione potrebbe comportare dei problemi legali agli sviluppatori. Quindi possiamo scordarci un ritorno tramite un fork o una personalizzazione di terze parti.

Però le attuali release disponibili di Vanced continueranno a funzionare, sebbene non si avranno più aggiornamenti. Difficile dire per quanto continueranno a funzionare, Google potrebbe infatti rilasciare degli aggiornamenti via server proprio per limitare o annullare le funzionalità di Vanced sui video che ospita su YouTube.