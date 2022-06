Action Launcher sarà un piacere anche per gli utenti free: aggiornamento in arrivo

Il mondo degli smartphone Android propone da sempre la possibilità di personalizzare l'interfaccia utente a tutti, anche a coloro che non effettuano modding, tramite l'installazione di launcher di terze parti.

Nel corso degli anni abbiamo visto alternarsi sulla scena dei launcher Android più popolari e, nell'ultimo periodo, Action Launcher è stato uno dei nomi che si sono rivelati più costanti nel tempo. Nelle ultime ore Chris Lacy, colui che si trova dietro la creazione di Action Launcher, ha annunciato delle grosse novità per il launcher.

In arrivo c'è un nuovo aggiornamento per Action Launcher, il quale corrisponde alla build v50 dell'app. Le novità si focalizzano sul consistente miglioramento dell'esperienza utente per coloro che non hanno acquistato la versione premium a pagamento del launcher.

Negli ultimi mesi infatti sono state diverse le lamentele emerse dagli utenti free di Action Launcher, in merito alla mancanza di un numero rilevante di funzionalità rispetto a quanto offerto dalla versione a pagamento. Con la versione 50 questo cambierà:

Il sistema di ricerca nel launcher sarà anche globale e verrà migliorato per essere simile a quello del Pixel Launcher.

Ottimizzazione delle impostazioni del launcher.

Nuova barra di ricerca nelle impostazioni.

Collegamenti rapidi alle impostazioni personalizzate di recente.

Insomma, gran parte di quanto apprezzato dagli utenti premium di Action Launcher arriverà anche per coloro che hanno installato la versione gratuita. Con questa mossa Action Launcher dovrebbe guadagnare ulteriore terreno nel settore dei launcher di terze parti che, negli ultimi anni, ha vissuto un periodo di stagnazione.

L'aggiornamento di Action Launcher è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store, a tutti coloro che l'hanno installato. Qui sotto trovate il pulsante per il download diretto.

Scarica da Play Store