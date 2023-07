10 app Android da portare obbligatoriamente in vacanza

Pronti a partire per le vacanze? Avete messo in valigia la crema solare? E i vestiti di ricambio? Siete sicuri di non aver dimenticato nulla? E se poi vi servisse qualcosa a cui non avete pensato? Niente panico: vi suggeriamo noi 10 applicazioni utilissime durante le vacanze (non per prenotarle o viaggiare), che vi permetteranno di godere al meglio e più rilassati dei vostri meritati giorni di ferie. E visto che siamo in tema, vi ricordiamo anche il nostro articolo su come evitare le truffe delle case vacanze e viaggiare sereni.

Waze

Consigliare Google Maps come app vacanziera era davvero troppo banale, e poi Waze ha al suo arco alcune frecce in più che proprio in vacanza possono tornare molto utili. Parliamo infatti di una chiara segnalazione degli autovelox e dei semafori con telecamera, che possono salvarvi da indesiderate multe. Quando ci si reca in un luogo che non si conosce infatti, avvisi di questo tipo sono salvifici per il conto in banca, e non solo. E poi Waze funziona benissimo come navigatore, e spesso suggerisce anche percorsi migliori. L'interfaccia è forse un pelo meno intuitiva di Maps, ma è una soluzione che non sa affatto di ripiego. Scarica da Play Store

Google Traduttore

Se vi recate all'estero, Google Traduttore è essenziale. Magari basta ricordarsi prima di scaricare offline la/le lingua/e di vostro interesse. Ma non è solo un fatto di tradurre qualche parola qua e là. Tramite la modalità conversazione potete infatti interloquire direttamente con altre persone in modo pressoché naturale, e con l'ausilio della fotocamera è facile tradurre cartelli, menu e altre scritte di interesse. Inoltre potete salvare anzitempo delle frasi che pensate possano tornarvi utili, come quelle per chiedere indicazioni o per conoscere la posizione dell'irrinunciabile bagno. Infine, grazie a tocca per tradurre, potete tradurre il testo anche all'interno di altre applicazioni e anche il testo copiato negli appunti, in modo che sia facile condividere informazioni in qualsiasi lingua vogliate. È un consiglio probabilmente banale alla stregua di Maps, ma davvero qui non ci sono tante alternative di pari livello. Scarica da Play Store

Citymapper

Citymapper è un'app utile per spostarsi in città, soprattutto quelle sconosciute. Potete trovare informazioni su autobus, metropolitane, tram e taxi, ma anche a piedi, in bici o addirittura in monopattino e in shared mobility. La capillarità è il suo punto di forza, con informazioni spesso non disponibili su app più generiche come Maps o Waze. Diciamo che è una cartuccia di riserva da tenere in considerazione per spostarsi più facilmente, con indicazioni passo passo chiare e semplici. Scarica da Play Store

Packing List Travel Packlist

Capita spesso di dimenticarsi qualcosa da portare in vacanza, o da riportare dalle vacanze: questo non succederà più con Packing List. Si tratta di un'app dove potete inserire di tutto, non solo vestiti e oggetti, ma anche alberghi, auto a noleggio, e altre informazioni utili per la vostra vacanze. Sarà anche l'app stessa a darvi suggerimenti, in base alla vostra destinazione! Inoltre non poteva mancare una parte dedicata al meteo e la condivisione del calendario completo. La userete prima, durante e forse anche dopo la vacanza insomma. Scarica da Play Store

Splitwise

Splitwise nasce come un'app per condividere spese tra amici e coinquilini (bollette, cene, acquisti ecc.), ma è facile vedere la sua utilità anche in viaggio, in particolare durante vacanze con tante persone. Semplicemente dovrete ricordarvi di inserire ogni spesa per il gruppo al suo interno (cosa che in vacanza può essere un po' scocciante, lo ammetto), e la divisione verrà facile, anche perché sarete voi a impostare il metodo da usare per dividerle, in modo che siano eque per tutti. Scarica da Play Store

TheFork

Quando sei in vacanza è facile andare a cena fuori, anche solo per rilassarsi. Ecco allora che TheFork torna utilissima, non solo per scoprire posti nuovi, ma anche per risparmiare qualcosa; e visto che di cene fuori ve ne farete magari parecchie di certo non è un male! Non conoscete TheFork? Semplicissimo: è un'app che vi permette di prenotare in alcuni ristoranti con sconti variabili, anche superiori al 20%, oppure di accumulare punti (yums) da usare sempre a scopo promozionale. Di fatto mangerete bene (ci sono le recensioni ovviamente) e spenderete meno. Missione compiuta! Scarica da Play Store

Lonely Planet Italia

Prima e durante il viaggio, i consigli di Lonely Planet possono sempre tornare comodi. Certo, nulla sostituisce il piacere di una delle omonime guide cartacee, da sfogliare e annotare, e sia chiaro che qui non è che le troverete pari pari senza spendere un centesimo, ma per i nativi digitali (e non solo) la praticità di un'app è imbattibile, e aiuta anche a risparmiare spazio in valigia. Scarica da Play Store

WiFi Map

Dedicata a chi ha bisogno di rimanere sempre connesso, magari all'estero fuori dalla UE, dove la rete mobile avrebbe un prezzo troppo elevato, WiFi Map è, letteralmente, "il più grande database di hotspot Wi-Fi al mondo". Parliamo di oltre 150 milioni di hotspot Wi-Fi gratuiti, da usare per sfruttare anche in vacanza tutti i servizi che gli smartphone mettono a disposizione. C'è anche la possibilità di richiedere una eSIM per navigare in oltre 70 paesi con vari pacchetti dati, ma qui entriamo in un discorso molto più ampio, dove questa non è certo la sola alternativa. Scarica da Play Store

Indice UV

Mai sottovalutare la potenza del sole, anche perché non è sempre uguale ovunque vi troviate. Con Indice UV avrete informazioni localizzate, sulla base anche dei dati meteorologici, per misurare con precisione l'indice UV ovunque siate, e proteggervi al meglio di conseguenza. Potete scegliere nell'app il vostro tipo di pelle, e ottenere quindi informazioni personalizzate sul tempo di esposizione, creando anche avvisi in modo da non superare i limiti consigliati, anche per quando riapplicare la crema solare. Utile anche il widget, per tenere queste informazioni sempre a portata di mano. Scarica da Play Store

Primo Soccorso - Croce Rossa