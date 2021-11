YouTube mostra ora le anteprime animate dei video anche su TV

Un nuovo aggiornamento dell'applicazione YouTube per Android TV e Google TV ha portato una funzione già vista su desktop e mobile: si tratta della riproduzione automatica del video prima ancora di aprire effettivamente il contenuto, anche se il funzionamento è leggermento diverso rispetto agli altri dispositivi.

Su TV infatti non sarà riprodotto l'intero video, come invece accada da desktop o app mobile, ma solo degli spezzoni, che saranno anche accompagnati dall'audio. Per attivare "Previews with sound" basta navigare nell'app e aspettare qualche secondo per fare in modo che il video selezionato dal puntatore inizi a mostrare l'anteprima.