Tutte le NVIDIA Shield TV si aggiornano ad Android 11: ecco le novità

Il major update per le NVIDIA Shield TV arriva con la SHIELD Experience 9.0 , la piattaforma software di NVIDIA dedicata ai suoi box Android TV e basata appunto su Android TV 11. Ecco le novità principali:

Dopo gli avvistamenti non ufficiali dei quali abbiamo parlato alla fine dello scorso anno, NVIDIA rompe gli indugi e annuncia ufficialmente l'aggiornamento ad Android 11 per tutte le sue Shield TV sul mercato.

Gli aggiornamenti per le NVIDIA Shield TV appena descritti sono in fase di distribuzione via OTA, ci vorrà qualche giorno affinché il rollout si completi. A questo indirizzo trovate tutti i dettagli sul major update.