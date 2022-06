Su Google TV arriva il nuovo screensaver con informazioni personalizzate

Fu annunciato un anno fa ed ora è stato rilasciato ufficialmente: si tratta di Google TV e del suo screensaver che mostra "risultati personalizzati proattivi".

A differenza degli altri screensaver, infatti, questo mostrerà informazioni come il meteo locale, video di YouTube, playlist musicali, risultati sportivi e notizie. Nel dettaglio, la funzione è già abilitata come impostazione predefinita. Ogni utente, però, potrà disattivarla recandosi in impostazioni/account e accesso/account Google.