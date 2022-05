Su Google TV arriva il nuovo screensaver personalizzato (ma solo negli Stati Uniti)

Era stato annunciato a novembre dello scorso anno, ma è arrivato solo adesso: stiamo parlando del nuovo screensaver che mostra "risultati personali proattivi" per Google TV (qui trovate i m iglior TV box Android) . Rispetto ai classici screensaver, che semplicemente mostrano una carrellata di foto, quello nuovo punta a presentare all'utente una serie di informazioni come meteo, news o risultati sportivi.

Questo nuovo screensaver dunque è apparso per alcuni utenti (solo negli Stati Uniti, come annunciato da Google lo scorso anno): questo mostra una serie di card nella parte inferiore dello schermo, che rimandano a vari servizi come playlist di Spotify, video di YouTube, podcast di Google Podcasts e al meteo locale. Questa disposizione cambia leggermente ogni volta che si accede alla Ambient Mode di Google TV.

Quando questa tipologia di screensaver è attiva, resta persistente una notifica che avvisa l'utente del fatto che saranno mostrati dei risultati "proattivi". Dalle impostazioni, è ovviamente possibile disattivare del tutto questa funzionalità. Come detto, il rollout è al momento limitato agli Stati Uniti e non sappiamo se questo nuovo screensaver arriverà anche in Italia.