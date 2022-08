La "rinascita" di Google TV: dai 16 GB minimi, al supporto Nest, Fitbit e Wear OS

L'occasione è stata un incontro a porte chiuse con i partner TV, in cui il gigante della ricerca ha delineato i suoi piani per le due piattaforme. Vediamo cosa ci aspetta per il futuro.

Google crede fortemente nelle sue piattaforme Google TV e Android TV ( qui le migliori app per Android TV ) e starebbe per introdurre una serie di novità per migliorare l'esperienza utente . Allo studio ci sono un maggiore spazio di archiviazione sui dispositivi supportati e l'arrivo di nuove funzionalità come lo streaming verso dispositivi Nest Audio , il Fast Pair e l'integrazione con il sistema operativo Fitbit/Wear .

16 GB minimi sui nuovi dispositivi

Supporto a Nest Audio, Fitbit/Wear e oltre

L'altra novità, e su cui sembra si sia concentrato gran parte dell'incontro a porte chiuse, riguarda la volontà di Google per portare il supporto Nest Audio e l'integrazione con Fitbit e Wear OS sulla piattaforma Google TV.

In ordine temporale, il primo ad arrivare dovrebbe essere il supporto per lo streaming audio dai dispositivi Google TV agli altoparlanti Nest Audio, qualcosa già nell'aria da un paio di anni ma che ora finalmente sarebbe pronto al rilascio. Secondo Google, la funzione dovrebbe arrivare "nei prossimi mesi" e dovrebbe estendersi anche a speaker di altri marchi.

Un'altra funzionalità in arrivo riguarda Fast Pair, qualcosa su cui Google sta spingendo molto con i suoi ultimi dispositivi, e che dovrebbe arrivare per "la fine dell'anno o l'inizio del prossimo anno".

Più avanti invece dovrebbe arrivare l'integrazione di Android TV e Google TV ai dispositivi indossabili, sia Fitbit che Wear OS. Non è chiaro in cosa consisterà questa nuova funzione, ma dovrebbe concretizzarsi in qualcosa come allenamenti video interattivi in ​​cui dati di fitness come calorie bruciate, frequenza cardiaca e altro possono apparire sulla TV, un po' come succede per i dispositivi Apple e Samsung.