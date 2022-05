Google TV si aggiorna con i Profili: li avete ricevuti?

Dopo i rumor e le anticipazioni delle scorse settimane sembra che finalmente ci siamo: Google TV sta ricevendo i Profili utente, una delle feature che ancora mancava al sistema operativo di Google per smart TV.

Google ha annunciato ufficialmente i Profili di Google TV alla fine dello scorso anno ma finora non li abbiamo visti in distribuzione a livello pubblico. Nelle ultime ore Google sembra che si sia effettivamente decisa ad avviare il rollout su larga scala. Lo screenshot che trovate in galleria mostra l'interfaccia dedicata ai Profili di Google TV.

La selezione del profilo Google TV influirà direttamente anche sulla selezione dei profili nelle app Google, come YouTube ad esempio. La novità dovrebbe essere in fase di distribuzione a livello pubblico, fateci sapere se è già arrivata sul vostro dispositivo Google TV.