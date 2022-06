Google TV è finalmente davvero multi-utente

Per quanto riguarda i servizi supportati , nel tempo Google ha aumentato la propria penetrazione e a gennaio ha dichiarato la forte crescita del servizio , che aveva raggiunto i 110 milioni di utenti attivi. Il gigante della ricerca vuole migliorare ulteriormente le capacità di Google TV , annunciando che entro il 2022 verrà utilizzato per unificare il casting della trasmissione di contenuti da più servizi di streaming.

Quando annunciata, Google TV ha rappresentato una ventata d'aria fresca nel mondo ormai stantio di Android TV e Play Film: una nuova interfaccia con funzioni di aggregatore per i diversi servizi come Netflix o Prime Video . La nuova app era stata lanciata con il nuovo Chromecast con Google TV , che sviluppava enormemente il concetto di Chromecast , pur con i suoi difetti.

La nuova funzione, che era già stata parzialmente introdotta (almeno negli Stati Uniti) con i profili per bambini e poi era stata finalmente annunciata il mese scorso , dovrebbe essere stata implementata automaticamente , ma in caso non la vediate ancora potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo .

Infine Google potrebbe persino correggere un altro punto che ci aveva fatto storcere il naso nella nostra recensione di Chromecast con Google TV: il prezzo. Secondo alcune anticipazioni trapelate sul web infatti, la casa di Mountain View potrebbe lanciare una versione più economica del dispositivo, con streaming a 1080p invece che 4K. La nuova Chromecast HD con Google TV potrebbe arrivare tra non molto, in quanto sarebbe appena passata per la FCC americana (la Commissione Federale per le Comunicazioni).