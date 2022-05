È stata rilasciata la prima beta di Android 13 per Android TV

Negli scorsi giorni, Google ha rilasciato la prima beta di Android 13 per Android TV. A riguardo, grazie ad un emulatore Android per TV, è stato possibile osservare quali sono i bug emersi in questa prima versione.

Oltre ad un problema con la ricerca di dispositivi Bluetooth quando si preme il pulsante laterale del dispositivo ADT-3, i pulsanti del telecomando non risultano riconfigurabili utilizzando l'apposito menù. Inoltre, a volte, quando il dispositivo ADT-3 è collegato ad un TV LG si può riscontrare qualche malfunzionamento al telecomando.