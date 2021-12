FLauncher è il launcher alternativo per Android TV perfetto per la personalizzazione

Android TV, che ormai su tanti dispositivi è diventata Google TV, è la piattaforma software che Google ha implementato per le smart TV. Oltre alle tante personalizzazioni implica anche alcune limitazioni, soprattutto nei confronti delle app di terze parti.

Il launcher stock di Android TV infatti non permette la visualizzazione delle app installate sul dispositivo che non sono esplicitamente compatibili con la piattaforma smart TV. Quindi anche nel caso si riuscisse ad effettuare l'installazione manuale di tali app, perché sul Play Store per Android TV non vengono visualizzate, comunque si avrebbe la necessità di avere un launcher che permetta di visualizzarle. La soluzione a tutto questo si chiama FLauncher.