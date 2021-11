Finalmente potete installare le app Android TV dal vostro smartphone

Lo screenshot che vedete nella galleria in basso arriva da un utente Reddit che per primo si è accorto della novità: si tratta della possibilità di avviare l'installazione di app compatibili anche con Android TV direttamente dal Play Store installato sullo smartphone . Questa funzionalità sarà di particolare utilità perché permetterà agli utenti di risparmiare tempo durante l'installazione delle app, visto che il Play Store è sicuramente più maneggevole da smartphone che da Android TV.

Google ha finalmente introdotto una novità relativamente attesa dagli utenti Android TV che usano il Play Store per installare nuove app sulle loro smart TV.

Chiaramente la nuova funzionalità sarà disponibile esclusivamente per quelle che app che sono compatibili ufficialmente anche sul Play Store, ovvero per quelle che trovereste sul Play Store installato su Android TV. Per avvalersene sarà necessario aver effettuato l'accesso ad Android TV tramite lo stesso account con il quale si accede al Play Store da smartphone.