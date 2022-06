Chromecast HD con Google TV sempre più vicino?

A gennaio avevamo riportato la notizia di un nuovo Chromecast HD con Google TV, una soluzione a basso costo con streaming a 1080p dell'attuale Chromecast con Google TV 4K.

Trova streaming

A quanto pare, il dispositivo sarebbe vicino all'annuncio, almeno stando ai documenti della FCC (la Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti) scovati dai ragazzi di GChromecast Hub. I documenti non parlano esplicitamente di un Chromecast ma si riferiscono a un "dispositivo wireless", modello G454V, le cui caratteristiche non lasciano molti dubbi.