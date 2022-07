Chromecast con Google TV si aggiorna per la prima volta nel 2022

L'aggiornamento ha un peso di 140 MB ed è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale . Per aggiornare non dovrete far altro che ricevere la notifica di aggiornamento e confermare la scelta. Alla fine della procedura d'installazione verrà richiesto di riavviare il dispositivo.

Nelle ultime ore sono arrivate interessanti novità per questo dispositivo, con Google che rilascia il primo aggiornamento dell'anno per Chromecast con Google TV. Nello specifico si tratta dell'update identificato dalla build QTS1.220504.008 , basata su Android 10 . Andiamo a vedere insieme il changelog completo:

È bene notare che per quanto riguarda Google TV / Android TV, essere ancora su base Android 10 non significa necessariamente un'obsolescenza software per il dispositivo. Attualmente infatti sono pochi i dispositivi Google TV / Android TV che possono contare su Android 11 o Android 12. Si vocifera comunque che il major update per Chromecast con Google TV ad Android 12 sia nell'aria.

Ancora non vi sono conferme in merito alle tempistiche ma ci aspettiamo che, quando arriverà, il major update porti una ventata di novità anche a livello di interfaccia grafica per Google TV.