Benvenuto Android TV 12: UI in 4K, nuovi standard supportati e tanto altro

A un paio di mesi dal lancio della versione stabile di Android 12, Google rilascia Android TV 12 ufficialmente. Si tratta della nuova versione del sistema operativo per smart TV, che arriva con diverse novità per l'interfaccia grafica e non solo.

Android TV 12 in versione stabile arriva dopo la beta rilasciata la scorsa estate. Andiamo a vedere tutte le novità:

Media

Ridotto il motion judder durante la riproduzione modulando il refresh rate.

Arriva la API-accuracy certificata per le modalità del display, formati HDR e formati audio surround.

Interfaccia utente

Sfocatura dello sfondo utilizzando RenderEffect e WindowManager.

Supporto dell'interfaccia utente in 4K.

Impostazioni di accessibilità per le dimensioni dei caratteri.

Privacy e sicurezza

Indicatori microfono e fotocamera.

Commutatore microfono e fotocamera.

Attestazione del dispositivo tramite API KeyStore di Android.

HDMI & Tuner

Supporto per HDMI CEC 2.0.

Tuner HAL 1.1 per il supporto DTMB e miglioramenti delle performance.

Migliore protezione con Tuner Service.

Vedere queste novità non sarà immediato sui vostri box con Android TV. Android TV 12 è attualmente disponibile soltanto per coloro che possiedono lo strumento di sviluppo denominato ADT-3. Trovate maggiori dettagli al sito ufficiale.