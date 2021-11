Android TV vi sveglia la notte: avete anche voi l'inquietante bug?

Essere svegliati nel cuore della notte dagli assistenti vocali che prendono vita autonomamente in casa non è proprio il sogno di tutti, ma è questo che sta accadendo a diversi utenti con Google TV / Android TV e smartphone Pixel .

Il problema si verificherebbe anche con una certa frequenza: diversi utenti riferiscono di sentirlo ogni notte. Insomma non proprio una situazione rilassata per riposarsi. Dato il volume delle segnalazioni ci aspettiamo che Google si metta presto a lavoro per rilasciare un fix.

Intanto fateci sapere se anche voi avete riscontrato il problema attraverso il box dei commenti qui in basso.