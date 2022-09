Android TV e Google TV hanno preso piede in Europa

Negli ultimi anni, Google si è impegnata tanto per portare Android anche nei salotti degli utenti: con Android TV, e in seguito con Google TV, l'azienda di Mountain View ha cercato di rendere smart i televisori, offrendo la possibilità di vedere show provenienti da diversi servizi di streaming, ascoltare musica, guardare video e scaricare app direttamente dalla TV.

Il sistema operativo di Google per TV non è però molto diffuso negli Stati Uniti: in Nord America, è Roku a prendersi il primato delle smart TV, seguito da Fire TV di Amazon, webOS di LG e Tizen di Samsung. A livello globale la situazione è ben diversa, visto che l'OS di BigG ha fatto breccia nei cuori degli utenti asiatici e soprattutto europei.

Stando ai dati pubblicati dalla società di ricerca Omdia, Android TV e la variante Google TV sono installati su ben il 20% delle televisioni smart spedite nel Vecchio Continente, raddoppiando i già ottimi risultati raggiunti nel 2019. Da tenere presente che questi dati riguardano solo TV e box venduti di recente, e non i prodotti già disponibili sul mercato.