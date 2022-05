Android TV 13: ecco le novità in arrivo

La parte più interessante dal punto di vista hardware del Google I/O l'abbiamo già vista, quella in cui Google ha annunciato nuovi smartphone e il suo primo smartwatch. Gli ultimi eventi sono stati invece interessanti per i prodotti software come Android TV.

Google ha infatti dettagliato cosa includerà il prossimo major update per la sua piattaforma software dedicata alle smart TV, detta appunto Android TV 13. Andiamo a vedere le novità illustrate da Google:

Nuove API per migliorare le prestazioni anche con le app di terze parti.

L'API AudioManager consentirà una migliore gestione dei flussi audio.

L'API MediaSession consentirà una migliore gestione degli input HDMI, e una migliore efficienza energetica.

L'API InputDevice introdurrà nuovi layout per le tastiere fisiche. Questo gioverà anche alle sessioni di gaming.

Possibilità di abilitare le descrizioni audio in tutte le app.

Probabile introduzione del Picture-in-Picture.

Tutto ciò è disponibile sotto il cofano della prima versione per sviluppatori di Android TV 13. La build, come avviene per tutte le build per sviluppatori di Android TV, è disponibile esclusivamente per coloro che possiedono un dispositivo ADT-3.

Google continuerà a sviluppare Android TV 13, anche con il supporto degli sviluppatori che testeranno le build in beta. Al momento non è stata indicata una data di rilascio della versione stabile.