Android TV 12 è finalmente in dirittura d'arrivo: le principali novità

Android TV 12 arriverà presto e Google rinfresca la memoria degli utenti elencando tutte le novità che introdurrà. Il Senior Developer Relations Engineer di Google, Paul Lammertsma, infatti, in un post su Medium ha evidenziato ciò che ci permetterà di fare la nuova release di Android TV, a partire dalla possibilità di selezionare la frequenza di aggiornamento tra 24Hz, 25Hz e 30 Hz.

Novità anche per l'interfaccia, che supporterà il 4K, e per quanto riguarda i font, le cui dimensioni potranno essere modificate a proprio piacimento dagli utenti. Infine, come già era noto, Android TV 12 introdurrà nuove opzioni inerenti alla privacy e sicurezza.