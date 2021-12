Android TV 11 per NVIDIA Shield TV disponibile al download

A pochi giorni dalle prime avvisaglie di major update per i dispositivi NVIDIA Shield TV , arrivano ulteriori dettagli a conferma che il rollout di Android TV 11 per i dispositivi NVIDIA è davvero imminente.

La nuova interfaccia software sarà compatibile con i modelli Shield TV 2019 Pro, Shield TV 2019, Shield TV 2017, Shield TV Pro 2015, e Shield TV 2015. Praticamente tutti i dispositivi Android TV di casa NVIDIA lanciati sul mercato.

L'installazione delle recovery image richiede dei comandi Fastboot o adb e non è una procedura immediata come i classici aggiornamenti ricevuti automaticamente su Android. Ci aspettiamo comunque che il rollout dell'aggiornamento via OTA arriverà a breve.

Intanto se volete cimentarvi nell'installazione di Android TV 11 su Shield TV vi lasciamo i link di download delle recovery image. A questo indirizzo trovate i dettagli per procedere all'installazione manuale.