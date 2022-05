Android 12 è in arrivo su Chromecast con Google TV

Chromecast con Google TV è stata una bella novità per il settore dei dispositivi smart per le TV. Lo stesso dispositivo ora sta per ricevere un importante major update.

L'aggiornamento del quale parliamo per Chromecast con Google TV consiste in Android 12. Nelle ultime ore infatti è stato avvistato su Geekbench un Chromecast con Google TV aggiornato ad Android 12. Si presume che il dispositivo sia stato testato sulla piattaforma di benchmarking per determinare le performance dopo l'update.

Non è però escluso che Google stia per lanciare un nuovo Chromecast con Google TV, aggiornato appunto ad Android 12, e magari con altre novità software. Dal punto di vista hardware non sembrano esserci particolari differenze con la versione già presente sul mercato.

Il momento perfetto per presentare un nuovo Chromecast sarebbe il prossimo Google I/O, proprio l'evento che inizierà stasera 11 maggio. Seguiteci per rimanere aggiornati su tutte le novità che presenterà Google.