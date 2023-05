Il nuovo Xiaomi 13 litiga con Android Auto

Sappiamo quanto sia delicato l'equilibrio su cui poggia Android Auto e quanto basti poco a interromperne il funzionamento, ed è probabilmente quanto accaduto con il nuovo Xiaomi 13, uno dei top di gamma più interessanti di questo 2023.

Secondo l'ultimo bug report di Xiaomi, infatti, Android Auto non può connettersi su dispositivi che eseguono le versioni del firmware V14.0.19.0.TMCEUXM, V14.0.4.0.TMCTWXM, V14.0.4.0.TMCMIXM e V14.0.15.0.TMCEUXM.

Per "connettersi" si intende che collegando il telefono via cavo allo schermo dell'auto, Android Auto non si avvia.

Xiaomi ha ammesso che il problema è da imputarsi nel sistema operativo del telefono, e non in Android Auto, e ha già avviato un'investigazione interna per risolverlo, ma non ha diffuso informazioni su tempistiche di rilascio. In genere, questo tipo di correzioni vengono inserite negli aggiornamenti mensili del sistema operativo, ma non sappiamo se riuscirà ad arrivare già nel prossimo, perché come troviamo nel forum della comunità di Xiaomi, il bug è ancora sotto analisi.

Nel frattempo, i prossimi aggiornamenti includeranno una serie di fix per diversi dispositivi dell'azienda, come si può vedere qui sotto.