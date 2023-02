Su Android Auto arriva un'app meteo "completa": ecco Weather & Radar

Android Auto è il "sistema operativo" di Google pensato per funzionare sugli schermi delle automobili: tra le funzioni più utilizzate, c'è sicuramente la navigazione tramite app come Google Maps o Waze e la riproduzione multimediale con app come Spotify o YouTube Music. Android Auto permette però di utilizzare anche altre app, come ad esempio un'app per controllare il meteo direttamente dalla propria auto.

Offerte Amazon

Ecco dunque Weather & Radar, un'app per il meteo che riceve finalmente il pieno supporto ad Android Auto e che dunque permette agli utenti di controllare le previsioni meteo direttamente dal sistema d'infotainment della vettura.

Al momento, l'app è ancora molto semplice per quanto riguarda l'utilizzo su Android Auto: dal veicolo è possibile esclusivamente controllare le previsioni in tempo reale, con visualizzazione satellite o radar, ma non le previsioni meteo future. Ovviamente gli sviluppatori stanno lavorando a nuove funzionalità e speriamo dunque che questa possibilità arrivi in futuro.