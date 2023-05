Waze si aggiorna: novità per Android Auto Coolwalk

Tra queste app non possiamo non menzionare Waze , una delle app di mappe e navigazione stradale più diffuse e aggiornate nel panorama mobile. Dopo l'aggiornamento per la compatibilità con Android Auto Coolwalk , Waze ha ricevuto un nuovo aggiornamento sempre nel contesto di Android Auto.

L'aggiornamento appena rilasciato per l'app Waze introduce una serie di ottimizzazioni per l'interfaccia grafica su Android Auto Coolwalk, la nuova interfaccia grafica di Android Auto che prevede lo schermo diviso per visualizzare più di un'app in esecuzione.

Questo nuovo update per l'app Waze introduce infatti la possibilità di visualizzare l'app anche nella porzione più piccola del display dell'auto. Stiamo parlando ovviamente dell'interfaccia a schermate divise caratteristica di Coolwalk. Questa opzione però potrebbe essere limitata a specifici tipi di display, ovvero quelli con una risoluzione e un rapporto di forma che ammettono l'interfaccia di navigazione di Waze anche nella porzione più piccola.

La novità che abbiamo appena descritto è inclusa nella versione 4.94.0.3 dell'app Waze. Questa è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store.