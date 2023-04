Waze stabile su Android Auto sta arrivando: provatelo!

Android Auto negli ultimi mesi ha ricevuto la nuova interfaccia Coolwalk che ha portato con sé diverse novità. Dal suo debutto, gli utenti Android Auto hanno atteso l'aggiornamento delle varie applicazioni al fine di sfruttare al meglio le potenzialità dell'ultima interfaccia. Tra i software più chiacchierati, sicuramente rientra Waze, che proprio nelle ultime ore ha ricevuto un interessante update.

Tra le modifiche più importanti, l'ultimo aggiornamento dell'app di navigazione ha finalmente implementato una specifica scheda per la modalità dashboard, ovvero l'opzione che permette agli utenti di visualizzare più app in scheda su quella che potrebbe essere definita come una specie di schermata iniziale. Nell'ultima versione – la v. 4.93.5.11 – Waze sfrutta questa possibilità. In particolare è presente una visualizzazione semplificata della destinazione e del percorso affiancati ad altre applicazioni. Per quanto riguarda la visualizzazione completa, invece, nessun sviluppo degno di nota. Difatti, le informazioni presenti nella visualizzazione della dashboard sono le opzioni di percorso, la ricerca di fermate aggiuntive, il volume ed altre voci.