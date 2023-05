Disponibile la prima versione beta di Android Auto 9.5

Oggi è stata diffusa in versione beta una nuova versione di Android Auto. In questo modo, gli utenti iscritti al programma beta avranno la possibilità di testare gli ulti perfezionamenti prima che inizi il lancio della versione definitiva del pacchetto. Questa versione, quindi, non è consigliata a tutti visto che potrebbe presentare una serie di bug che limiterebbero l'esperienza quotidiana.

Quest'ultimo pacchetto, inoltre, non è stato fornito con un log delle modifiche, dunque appare complicato indicare su quali novità e su quali bug abbia lavorato Google. Ad esempio, alcuni utenti che hanno installato la nuova versione di Android – che include l'inedita interfaccia Coolwalk – hanno evidenziato un problema piuttosto importante, ovvero che la parte inferiore della schermata, inclusa la barra delle applicazioni, si blocca subito dopo l'avvio. Per questo motivo, Android Auto diventa inutilizzabile e l'unica soluzione sembrerebbe quella di procedere all'installazione di una versione precedente. E a proposito di Coolwalk, ricordiamo che non tutti gli utenti l'hanno ricevuta: difatti, l'implementazione avviene tramite un processo gestito dal server.