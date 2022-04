Torna il bug di Android Auto che legge i messaggi nella lingua sbagliata

Android Auto è la piattaforma di infotainment di casa Google e nella sua storia recente vanta dei bug che, in alcuni casi, si sono protratti nel tempo risultando abbastanza fastidiosi.

Quello della lingua con la quale vengono lette le notifiche o i messaggi in auto è stato tra i bug che sono durati di più, risolto ufficialmente da più di un anno. Nelle ultime ore sembra essere tornato in una nuova forma. Diversi utenti infatti hanno segnalato che Android Auto legge le notifiche e i messaggi in una lingua diversa da quella impostata sullo smartphone. È successo ad un utente brasiliano che si è ritrovato i messaggi WhatsApp letti in portoghese del Portogallo e non del Brasile.