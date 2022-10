Streambox è un mini PC per Auto

Se c'è un'azienda che è diventata devota alla creazione di dispositivi in stile "mini PC" per Auto è sicuramente CarPC (seppur non del tutto esenti da polemiche). Il loro nuovo Streambox che abbiamo provato è l'ultimo dispositivo lanciato sul mercato, o sarebbe meglio dire "lanciato in crowdfunding". CarPC ha scelto infatti ancora una volta la strada di Indiegogo per finanziare la nasciata del suo dispositivo.

Per quanto riguarda la scheda tecnica annoveriamo:

4 GB di RAM

64 GB di ROM

Antenna 4G LTE

GPS integrato

Sistema operativo Android 9.0

Supporta CarPlay, Android Auto, Mirrorlink

BT.5.0

Porta HDMI

Rispetto ad altre soluzioni questo è davvero un MiniPC, sia per la sua forma (a scatoletta) e sia per la presenza di componenti come il GPS, il 4G e l'uscita HDMI. Questa vi permetterà di collegarlo a altri monitor in auto, se per esempio ne aveste uno nei sedili posteriori.

Abbiamo provato brevemente questo Streambox e le potenzialità sono indubbiamente molte.

Il sistema è fluidissimo (quasi più fluido del sistema nativo di Android Auto) ed è possibile installare praticamente qualsiasi applicazione. Abbiamo provato Prime Video, Netflix, Spotify, Google Maps, Waze e YouTube, fra le altre. Ovviamente vi servirà una connessione internet, da fornire tramite WiFi oppure inserendo all'interno una SIM 4G.

Per funzionare Sterambox necessità che la vostra auto abbia il supporto a CarPlay e potrete poi collegarlo via cavo alla vostra auto. L'avvio richiederà pochi secondi e sarete subito catapultati nel sistema Android, disposto proprio come se fosse un dispositivo CarPlay.

Ci sono due dovute premesse: la prima è che non essendo ancora ufficialmente in commercio il dispositivo non è in vendita ma è finanziabile tramite il crowdfunding di Indiegogo (a circa 200€). La seconda è che un dispositivo simile è legale e sicuro se utilizzato ad auto ferma, oppure come detto su di un monitor dell'auto posteriore.

La presenza di uscita HDMI abilita di fatto una possibilità che altri prodotti simili prima non permettevano.