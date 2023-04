Spotify in difficoltà su Android Auto Coolwalk

Gli utenti che utilizzano Android Auto aggiornato a Coolwalk, ovvero la nuova interfaccia utente che Google ha iniziato a distribuire a partire dallo scorso gennaio, starebbero riscontrando alcuni problemi durante l'uso di Spotify. In particolare, l'app a volte non riuscirebbe a mostrare i controlli di riproduzione durante la visualizzazione multi-app. L'unica soluzione per superare questa criticità sembrerebbe quella di avviare manualmente il software sui propri dispositivi mobile.

Secondo alcuni utenti, questo problema sarebbe emerso dopo l'aggiornamento del 17 aprile. La criticità, inoltre, almeno fino ad ora sembra non abbia coinvolto tanti utenti e soprattutto non dovrebbe dipendere dal tipo di smartphone in uso. Per quanto riguarda le altre app audio, invece, nessuna difficoltà: YouTube Music, ad esempio, funziona correttamente. Andando indietro nel tempo, non è la prima volta che l'app musicale mostri un malfunzionamento su Android Auto. Alla fine del 2022, infatti, gli abbonati Premium scoprirono che l'avvio dell'app non era possibile a meno che non fosse in esecuzione anche sul dispositivo mobile.

In caso contrario, sullo schermo appariva la seguente dicitura: "Spotify non sembra funzionare al momento".