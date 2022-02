Problemi con le notifiche dei messaggi in Android Auto? C'è già il fix

Un utente con Samsung Galaxy S21 Ultra ha spiegato così: "Nelle ultime tre settimane, Android Auto ha smesso di mostrare nuovi messaggi . Se la musica è in riproduzione e arriva un nuovo messaggio, questa viene abbassata brevemente come per consentire l'emissione della notifica, ma nessun suono e nessun messaggio viene visualizzato sul display, anche se sul telefono sono arrivati ​​nuovi messaggi."

Ora, secondo la risposta a una richiesta di assistenza, Google dovrebbe averlo sistemato. Non è chiaro il motivo per cui i nuovi messaggi non arrivavano allo schermo dell'auto, poiché il rappresentante di Google non ha fornito alcuna spiegazione. Ciò che conta a questo punto è che l'errore sia stato risolto, probabilmente con l'ultimo aggiornamento. E voi, avete riscontrato il problema e verificato la soluzione?