Netflix e YouTube arriveranno davvero su Android Automotive?

Android Automotive è il successore di Android Auto e sarà la prossima generazione del sistema di infotainment di Google. Negli ultimi mesi abbiamo avuto vari assaggi di Automotive e ora è stata pubblicata la documentazione ufficiale per l'implementazione delle "app video"

La documentazione, disponibile sul sito ufficiale di Android Developers, indica chiari riferimenti alla prossima compatibilità di Android Automotive con app multimediali. Questo apre la strada all'ipotesi di vedere app ufficiali di YouTube e Netflix per Android Automotive. Google specifica chiaramente che l'uso di tali app sarà esclusivamente disponibile ad auto parcheggiata, per non pregiudicare la sicurezza alla guida.