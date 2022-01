Le applicazioni Android Automotive non saranno più tutte uguali

Con il suo sistema operativo per veicoli, Google fornisce la struttura base, oltre a vari servizi, mentre i produttori possono personalizzare a piacimento l'interfaccia utente. Tale personalizzazione si estende alle app di terze parti che presentano alcune differenze a seconda della marca dell'auto.

Nell'annunciare la disponibilità, in versione beta, della versione 1.2 di Car App Library, Google ha osservato come le applicazioni create per Android Automotive saranno ora "renderizzate automaticamente per essere coerenti con il resto dell'esperienza all'interno di ogni auto". Ad esempio, la Polestar 2 sfrutta "interruttori on / off etichettati", mentre Volvo utilizza "interruttori scorrevoli". Presenti altre differenze, come le linee tra le voci dei menu, i caratteri e i titoli.