L'ex navigatore di Nokia arriva su Android Auto

Lo scorso anno abbiamo visto Android Auto, il popolare sistema di infotainment di Google, compiere un passo molto importante per la sua storia, aprendo le porte ai navigatori di terze parti.

Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori novità in merito, con HERE, l'ex navigatore di Nokia, che arriva ufficialmente su Android Auto. L'app HERE WeGo infatti è disponibile sul Play Store in beta ed è compatibile con Android Auto.