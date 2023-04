Il prossimo aggiornamento di Android Auto potrebbe contenere una delle funzioni più attese di sempre

Android Auto è particolarmente sulla cresta dell'onda in questo periodo: che si tratti dello stand ideale, del caricabatterie più avveniristico, o anche di nuovi bug, c'è sempre una buona ragione per rimanere informati, ancor di più oggi che ci sono tracce concrete di una funzione che in molti stanno aspettando da tempo, cioè poter decidere quali app mostrare all'avvio di Android Auto.

Android Auto infatti riparte sempre con Google Maps (o con la vostra app di navigazione di preferenza), con in più la possibilità di decidere, tramite un apposito pulsante nelle impostazioni, se riavviare automaticamente anche la riproduzione musicale. Con la nuova interfaccia Coolwalk inoltre, a fianco del navigatore, avrete anche l'ultima app multimediale avviata in precedenza (che sia Spotify, Google Podcast o TuneIn Radio non fa differenza).

Nel caso non fosse stata configurata alcuna app di navigazione, Android Auto si apre sull'elenco di app, in modo che sia l'utente a scegliere di volta in volta cosa gli serve di più.

Detto questo per far capire a tutti da dove partiamo, vediamo dove stiamo andando. In Android Auto 9.3 beta, nelle impostazioni, c'è infatti una nuova voce, che recita semplicemente "App da mostrare all'avvio", e che dovrebbe fare proprio questo: permettere all'utente di scegliere quale app dovrà avviarsi automaticamente assieme ad Android Auto.