Il dongle Android Auto Wireless dei vostri sogni è di Motorola

Motorola ha presentato, abbastanza a sorpresa, un nuovo dongle con Android Auto poche settimana fa. Questo accessorio ha l'obiettivo di rendere wireless l'esperienza con Android Auto nelle auto in cui è supportata esclusivamente il collegamento tramite cavo.

Sin dalla presentazione il dispositivo ha promesso bene, e dopo le prime prove di 9to5Google ne abbiamo la conferma. Il dispositivo, arrivato sul mercato come Motorola MA1 è il primo del suo genere ad avere la certificazione Google e questo si vede subito nella prova: le immagini mostrano come l'accoppiamento con lo smartphone in auto è rapidissimo, e non richiede passaggi extra come accade per gli altri dispositivi simili presenti sul mercato.